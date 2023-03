"O Porto é Lindo." Roteiros culturais para seniores são gratuitos durante todo o ano

Os roteiros turísticos para idosos no Porto são para todos na última semana de cada mês © Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

"O Porto é Lindo - Roteiros Turísticos +65." É este o projeto que permite, durante todo o ano, que os seniores do Porto possam ocupar o tempo livre a conhecer o património da cidade, desde igrejas, cinemas, ao edifício da câmara municipal ou museus.

À TSF, o vereador da Coesão Social da Câmara Municipal do Porto, Fernando Paulo, afirma que o objetivo é "proporcionar às pessoas seniores da cidade uma ocupação do seu tempo livre com qualidade, utilizando património móvel, imóvel, cultural e sacro como ferramenta de enriquecimento cultural, de socialização e valorização dos seus tempos livres".

O projeto conta com um vasto programa que inclui mais de 20 roteiros, com vários espaços interiores e exteriores ao dispor dos mais velhos.

Fernando Paulo sublinha que se deve contribuir cada vez mais para o envelhecimento ativo, através de iniciativas úteis e criativas para a ocupação do tempo livre dos seniores.

"É preciso mostrar que a vida em qualquer momento da sua fase pode ser prazerosa e pode ser vivida com entusiasmo, motivação, com sonhos, mas com uma cidadania que é parte integrante desta cidade, e que tem de ser uma cidade feliz para todos os cidadãos", considera o mesmo responsável.

O vereador da Coesão Social da autarquia portuense explica também que o programa prolonga-se todo o ano e os roteiros são pensados em função das condições climatéricas. A partir da primavera até ao outono são agendadas visitas aos espaços e ao património natural. Por outro lado, no inverno a aposta é nos espaços cobertos, como museus, arquivos, igrejas, entre outros.

Neste mês de março, o projeto esteve dedicado à visita do renovado cinema Batalha. Nesta quarta-feira, "O Porto é Lindo" volta ao cinema, numa viagem pelas memórias através da recordação das matinés e dos salões de chá.

Esta iniciativa é gratuita e realiza-se todo o ano. Podem participar neste projeto todos os que têm mais de 65 anos e estão em Instituições Particulares de Solidariedade Social da cidade. Na última semana de cada mês, podem juntar-se ao programa todos os idosos que residam no Porto.