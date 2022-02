"O preso político não precisa de ser heroizado"

© Photo by Felix Mooneeram on Unsplash

Por Teresa Dias Mendes 19 Fevereiro, 2022 • 12:01

Foram precisos seis anos para ganhar distância sobre o passado. Para dar voz ao mais íntimo. A memória esteve sempre lá, mas as fotografias e as cartas guardadas do tempo em que esteve presa - Outubro de 2007 a 2009 - quase três anos, confrontaram Arantza Santesteban com a urgência da partilha. "Confrontei-me e reponderei o meu lugar político, foi um choque." Até então, o cinema nunca tinha sido uma escolha para a jovem basca, mas a prisão decretada pelo juiz Baltazar Garçon foi uma experiência transformadora. "Outros significados políticos se tinham instalado em mim."

Arantza explica que não se trata de arrependimento, antes "a autonomia de reivindicar a minha autonomia de pensar. Ter dúvidas e contradições é normal".

No filme, Arantza recorda a importância das cartas de Rosa Luxemburgo, lidas durante o cárcere. "O meu íntimo pertence mais aos pássaros do que aos meus camaradas." Revê-se no pensamento "por um lado entendes que há uma luta colectiva e que há afectos e que é preciso apoiar quem esta na prisão, mas muitas vezes, os colectivos simplificam demasiado. Sim, o meu coração pertence-me. Essa visão heroizada do preso político era horrível para mim, porque não me permitia ser uma pessoa anónima".

Activista, sindicalista e feminista, são hoje estes os lugares de fala da realizadora: "Não ocupo a primeira fila, entendo que tem de haver gente que o faça, mas a minha militância leva-me hoje para outros lugares. O político e a dúvida fazem parte."

O filme 918 Noites venceu em 2021 o Grande Prémio Cidade de Lisboa para Melhor Filme da Competição Internacional na 19.ª edição do Doclisboa. Até quarta-feira, passa no Cinema Ideal, sempre às 21h30.