O primeiro-ministro tem uma comichão no nariz

E se o primeiro-ministro, antes do discurso de posse, tivesse uma irritante e até incapacitante comichão no nariz? É o que acontece a este primeiro-ministro numa comédia que afinal serve para várias línguas, desde que haja um primeiro-ministro. Primeiro foi escrita em espanhol, depois traduzida para o francês e agora para o português. Ricardo Neves Neves voltou a ser chamado para esta encenação, é, no fundo, um regresso depois de duas outras encenações para a Força de Produção.

Esta irritante comichão no nariz é um verdadeiro problema, para não dizer que é, de facto, o problema maior deste primeiro-ministro que vai discursar daí a poucas horas e não consegue. É chamado, primeiro um médico e depois um psiquiatra, e da comissão do nariz, surgem velhas comichões, em muitos lugares da memória.

Ricardo Neves Neves acha que este gabinete de primeiro-ministro é um lugar que não conhecemos,

e por isso essa vontade de espreitar e depois tudo o que acontece na política, também com as oposições.

Como uma irritante, desconcertante e incapacitante comichão no nariz pode desencadear um processo para todas as confissões e memórias, desde a infância do primeiro-ministro.

Pela Ponta do Nariz, está no Teatro Villaret, em Lisboa, com Aldo Lima e José Pedro Gomes e fica de quinta a sábado às 21h00 e domingo às 17h00.