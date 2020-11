O Punho, No Ano da Morte de Fernanda Lapa

© Mário Cruz

Este é o ano do Centenário do nascimento de Bernardo Santareno e Fernanda Lapa, escolheu esta peça para marcar as comemorações, ela que foi grande amiga de Santareno. Com a morte de Fernanda Lapa, Marta Lapa e Ruy Malheiro asseguram a encenação de uma peça, no tempo da reforma agrária, nos finais dos anos setenta do século passado. O texto é datado e foi isso que Fernanda Lapa quis deixar, mas depois foi retirado todo o naturalismo de Bernardo Santareno, que torna a peça numa uma coisa, sem perder a identidade. Em confronto duas grandes mulheres. A que está do lado dos trabalhadores e a que está do lado dos donos das terras. Ruy Malheiro que em conjunto com Marta Lapa, seguiram o trabalho de Fernanda Lapa, para este Punho, de Bernardo Santareno, lugar de um tempo que ainda faz eco hoje apesar de tudo.

Texto a partir de "O Punho" de Bernardo Santareno, Versão cénica Fernanda Lapa, Direção artística Marta Lapa e Ruy Malheiro Espaço cénico Fernanda Lapa, Marta Lapa e Ruy Malheiro, Figurinos Coletivos, Música Janita Salomé, Intérpretes e cocriadores: Maria d"Aires, Margarida Cardeal, André Levy, Marta Lapa, Vitor Alves da Silva, André Leitão, Hugo Nicholson e Ruy Malheiro, Desenho de luz Paulo Santos, Execução cenográfica (seara de trigo) Marta Fernandes da Silva, Fotografia Valério Romão, Registo e edição vídeo José Manuel Marques, Design gráfico OC Design, Operação técnica Sofia Costa, Assistência de cenografia Sabrina Martinho e Yvette Barthels, Direção de produção e comunicação Ruy Malheiro, Assistente de produção e bilheteira Telma Grova

O Punho, de Bernardo Santareno, na Escola de Mulheres, em Lisboa, ainda até 11 de dezembro, em vários horários, de 23 a 27 de novembro - 2ª a 6ª às 20h00, de 2 a 4 e de dezembro e de 9 a 11 - 4ª a 6ª às 20h00. Restante temporada a definir mediante medidas que venham a ser decretadas