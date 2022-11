O que aconteceu o verão passado? Quem é Sebastian?

© Tuna

Por José Carlos Barreto 17 Novembro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tennessee Williams escreveu Bruscamente no Verão Passado, em !958 e logo em 59 foi adptada ao cinema, com Elizabeth Taylor, Montgomery Clift e Katharine Hepburn. Agora Carlos Pimenta nesta encenação com o Ensemble de Actores, aceita o cinema, Sim ! Usa imagens, mas o teatro fica livre para todo o espaço da imaginação.

Nesta encenação reforça a ideia da personagem ausente, Quem era Sebastian? O filho, o primo, que morre no verão passado e que desencadeia todas as ações, quem diz a verdade? E que o é a verdade e a mentira?

Bruscamente no Verão Passado, tem todo o clima do enigma, e nesta encenação tem as palavras da tradução da poeta Ana Luisa Amaral, que deixou tudo pronto antes da morte em agosto passado, e Carlos Pimenta, sente que as palavras doem mas está lá dentro quem as escreveu.

A verdade, a mentira, a homosexualidade, a lobotomia, a loucura, e um texto para atores, com o cinema em fundo.

Autor: Tennessee Williams, conceção e direção Carlos Pimenta

tradução: Ana Luísa Amaral, espaço cénico Carlos Pimenta, João Pedro Fonseca

figurinos Bernardo Monteiro desenho de luz Rui Monteiro assistência de encenação Filipa Dias

música Ricardo Pinto vídeo João Pedro Fonseca

interpretação

Emília Silvestre, Pedro Mendonça, Bárbara Pais, Clara Nogueira, Catarina Malheiro, Pedro Barros, Marta Bernardes.

Bruscamente no Verão Passado, do Ensemble de Actores, estreia esta noite, quinta feira, 17 de novembro, no Teatro Nacional S. João, no Porto e fica, quarta, quinta e sábado, às 19h00, sexta, às 21h00, domingo, às 16h00, até 27 de novembro.