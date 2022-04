O que deixamos aos nossos filhos

© Filipe Figueiredo

Há muito tempo, que a jovem dramaturga Lucy Kirkwood, queria escrever sobre o ambiente e o nuclear, o desastre a Fukushima, no Japão, deu todo ambiente. Também aqui, há um desastre, numa central nuclear, um casal de engenheiros que ajudou a construir, agora já reformados, recua para a casa de campo, mais longe da central, até que chega uma antiga amiga. Alvaro Correia encena este texto com esta ideia de criar um espetáculo, que não traz uma bandeira, um panfleto, só nos põe a pensar, sobrfe o nuclear, as alterações climáticas.

Esta é a ideia lançada ao casal de engenheiros, eles podem ajudar a tentar resolver o problema, são mais velhos, podem de alguma forma fazer esse sacrifício e sabem como funciona a central nuclear agora destruída.

Podemos estar numa zona de drama, com todo o desastre, lá fora e este, vai não vai do casal, para se sacrificar pelos outros mas também há momentos risíveis, como para abrir uma válvula de escape, em todo o drama.

Falar no ambiente, no nuclear, ou nas alterações ambientais, sem uma bandeira ou um panfleto, qual é a nossa responsabilidade naquilo que vamos deixar aos nossos filhos? daí o nome da peça.

Encenação: Álvaro Correia, Cenário: André Guedes, Figurinos: Ana Paula Rocha

Desenho de Luz: Manuel Abrantes, Sonoplastia: Vitória

com: Custódia Gallego, João Lagarto, Maria José Paschoal.

Os Filhos, está no Teatro Aberto, em Lisboa, à Praça de Espanha, quarta e quinta às 19h00, sexta e sábado às 21h30 e domingo às 16h00.