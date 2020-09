O Que Interessa, e o Que Não Interessa!

© Romy Castro

Poderíamos perguntar qual é o mote desta conversa entre Miguel Palma e José Bragança de Miranda, à volta desta ideia de Olhares da Terra? pois é, nenhum! Apenas um olhar circular, sempre à roda, e o que interessa e que não interessa, mas José Bragança de Miranda quer que seja a obra de Miguel Palma a falar mais alto. Ocupar a Terra com a aviação, a arquitetura, a natureza, que se dá ao homem, o automóvel, e a tecnologia em geral, estes são os caminhos de Miguel Palma que José Bragança de Miranda vai instigar, com todas as questões. Olhares da Terra é um ciclo de conferencias em parceria com o Teatro Municipal do Porto e a Universidade Lusófona do Porto, mas não é um lugar para especialistas, só para quem ache que, pensar em voz alta faz falta. Tudo começa em 1961 quando Gagarin voa para o espaço para o espaço, e com as fotografias da missão Apolo, a Terra ali está pela primeira vez inteira ao nosso olhar, vê-la de fora.

Olhares da Terra, ciclo de conferencias no Teatro Municipal do Porto, o Rivoli, hoje às 18. 30h no pequeno auditório, do Rivoli.