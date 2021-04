O regresso aos palcos

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Esta quinta-feira começa o festival Santa Casa ao Vivo com dez atuações entre Lisboa e Porto.

O Campo Pequeno e o Super Bock Arena/Pavilhão Rosa Mota vão ser o palco deste festival que até já anunciou uma 2ª edição em maio e em junho. Para já Rui Veloso, Camané e Mário Laginha, The Gift, Xutos e Pontapés, The Black Mamba, David Carreira e Aurea são os nomes que marcam esta primeira edição que abre esta quinta-feira à noite com Aurea no Campo Pequeno, em Lisboa.

Aurea abre, esta quinta-feira, o festival Santa Casa ao Vivo. 00:00 00:00

A cantora que já editou cinco discos, se contarmos com o álbum conjunto gravado com Marisa Liz dos Amor Electro no projeto Elas, regressou agora também com música nova e em português. "Frágil" marca este regresso ao lado de Agir, um dos compositores que assina as músicas para o novo disco de Aurea conhecida por percorrer caminhos da pop, soul e do R&B.

Depois da estreia em 2010 com Aurea, de Soul Notes em 2012, de Restart em 2016, de Confessions em 2018 e do disco "9", do projeto Elas, gravado com Marisa Liz dos Amor Electro, em 2019, chegou a altura de Aurea cantar também a solo em português.

Frágil é o novo tema de Aurea, estreado no passado dia 16, e que vai ser incluído também esta quinta-feira no espetáculo do Campo Pequeno.

Os espectáculos do Santa Casa ao Vivo são sempre às 20h00 no Campo Pequeno, em Lisboa, e no Super Bock Arena/Pavilhão Rosa Mota, no Porto.