O Rei Lear Começa, Depois desta Cena

Por José Carlos Barreto 19 Novembro, 2020 • 08:00

Tudo começa quando o ator entra a correr, a fugir do marido da amante, o ator é o Rei Lear que vai interpretar daí a minutos, quando subir o pano naquele Teatro. Rodrigo Francisco que encena o espetáculo gosta deste humor de situação, e onde Shakespeare, com o texto legitimo é chamado também à cena, ou não estivéssemos a falar do Rei Lear. O Rei Lear que tem partes do texto neste prelúdio, mas com a comédia do ator principal, que começa a fazer a personagem, que para o marido enganado, professor de literatura, ainda por cima especialista em Shakespeare, tudo muda de figura, e aqui o rei Lear, é Rui Mendes, e não podia ser um qualquer. Uma peça onde as personagens são os próprios do teatro, o encenador, os atores, os técnicos de cena, todos, são eles mesmo. Aqui nós próprios podia ser um chavão do teatro, mas não é, quando Rodrigo Francisco fala em fazer de nós próprios é mesmo isso, o encenador, os atores, os técnicos de cena, que ensaiam com o próprio trabalho que deve ser feito para o espetáculo. O teatro a forma de brincar, com esta ideia da vedeta da companhia, ser apanhada com a amante pelo marido, e depois tudo se complica, mas se acrescentarmos Shakespeare, tudo fica diferente, até para um professor de literatura.

Intérpretes André Albuquerque, André Gomes, Erica Rodrigues, Ivo Marçal, João Farraia, João Gadelha, João Tempera, Pedro Walter e Rui Mendes Cenografia Jean-Guy Lecat, Figurinos Ana Paula Rocha, Desenho de luz Guilherme Frazão, Som Andreia Mendrico, Direcção de produção Carlos Galvão, Produção Paulo Mendes, Direcção de montagem Guilherme Frazão, Montagem Andreia Mendrico, Carlos Janeiro, Daniel Polho, Filipe Cabrita, Ivan Teixeira, Paulo Horta e Tiago Oliveira, Operação de luz e som Daniel Polho,Ponto Carlos Fartura,Contra-regras Ivan Teixeira e Paulo Horta, Comunicação Miguel Martins, Edições Sarah Adamopoulos, Grafismo João Gaspar e Joana Azevedo, Fotografia Rui Carlos Mateus e Luana Santos

Prelúdio ao Rei Lear, está no Teatro Joaquim Benite, em Almada da Companhia de Teatro, e fica terça a sexta às 21. 00h a partir do dia 23 terça a sábado às 21. 00h, domingo às 16.00h.