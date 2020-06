Oficina de Reparação de Letras © Patrick Esteves

Por Ricardo Alexandre 09 Junho, 2020 • 17:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta quarta-feira, 10 de junho, depois das notícias das 10 horas, a TSF entra numa... Oficina de Reparação de Letras. Num centro comercial do Porto, semi-fechado ao público, nasceu o projeto do artista plástico Avelino e escritor Guilherme Barros, dois lados da mesma pessoa com um projeto de vida: um espaço onde se juntam telas pintadas e letras construídas num tempo de vida difícil para os artistas.

Oficina de Reparação de Letras © Patrick Esteves

49 telas de grande dimensão, minuciosa e engenhosamente penduradas num pequeno espaço de uma loja. Poemas que se fundem manualmente em telas, um trabalho meticuloso, como se de um ourives de letras se tratasse. Muitas das telas estão relacionadas com a história de vida do artista; ou sobre a cidade que veste a identidade de Avelino, o Porto.

Graças ao trabalho do antigo bailarino russo AlexeY Mandrikov, um documentário em vídeo está em marcha sobre o projeto de vida aqui nascido.

"Na ponta do cigarro está a chama/ que fica em cinza se os teus pulmões não puxarem por mim", escreveu, cortou, pintou, incrustou o artista numa das telas da Oficina. O projeto, agora revelado pela TSF, é encarado como "projeto de vida" do escritor-artista, que já foi radialista, manager de bandas, coordenador técnico de festivais de música: "Só Deus me vai tombar / Até lá vou trabalhar". Avelino assume ser crente: tem "a fé do dicionário".

"O Reparador de Letras" é uma reportagem de Ricardo Alexandre e Leonor Ferreira, com sonoplastia de Miguel Silva para ouvir na TSF e em tsf.pt.