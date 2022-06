O Saque é um drama cómico, com humor britânico

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 10 Junho, 2022 • 08:58

O Saque de Joe Orton, estreou em Londres em 1965, um drama cómico, ao estilo do humor inglês que o terra da Terra quis fazer um espetáculo. Miguel Sopas que encena esta ideia dá conta que Podia ser uma comédia de enganos, ou uma comédia de portas, mas é muito britânico.

Um humor britânico, onde a morte, levemente a homossexualidade dos dois protagonistas, a enfermeira homicida e insinuante, ao recém viúvo, um roubo que é escondido num caixão, de uma mulher que ainda pouco arrefeceu, que é mãe de um dos protagonistas.

Dois ladrões, sem nenhum jeito para roubar e completamente desajeitados querem esconder o saque, daí o nome dentro do caixão da mãe.

U ma comédia cheia de dramas, nuns inadaptados, um humor muito britânico, num tempo em que tudo estava prestes a ser posto em causa.

encenação Miguel Sopas

com Filipe Gomes, Helder Agapito, Marques D'arede, Paulo Duarte Ribeiro, Rodrigo Saraiva, Sílvia Figueiredo, Sónia Guerra

figuração especial Miguel Sopas, Vitor Oliveira

tradução Fernando Villas-Boas

assistência de encenação Vitor Oliveira cenografia e adereços Daniela Cardante figurinos diana especial Sonoplastia Carlos nascimento desenho de luz Pedro Domingos pintura São Sebastião Mártir Diogo Barros Pires moldura Carlos Miranda produção executiva diana especial assistência de produção Filipe Gomes , direção de produção Pedro Domingos

O Saque do Teatro da Terra, estreou ontem no Auditório Municipal Fórum Cultural do Seixal, de quinta a sábado às 21h30, ainda até 18 de junho.