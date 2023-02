O Senhor Jacinto e o Crime, e muitas ideias no CCB.

© Créditos Reservados

Tudo começa com o filme O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto. É um filme de animação de Bruno Caetano, a partir do conto de Manuel Ruas Moreira, com música de Filipe Raposo e narrado por Sérgio Godinho. Este é o ponto de partida para esta exposição que Madalena Wallenstein diretora artística da Fábrica das Artes, quis pegar, como mote para vários matérias, muitos assuntos,

e várias ideias com música e teatro.

Mas há muito mais, oficinas, visitas guiadas, conversas música e cinema de animação a partir de livros para crianças, mas também para todas as infâncias.

Também está em construção, uma peça de teatro a partir do conto original de Manuel Ruas Moreira: O Jardim Secreto da Sr. Jacinta, de onde parte o filme de Bruno Caetano, e com a morte do autor do conto é também este o momento para fazer esta homenagem a quem trabalhou estes anos na Fábrica das Artes do CCB, desde 2008.

Numa Lisboa Distópica, mas que é ainda a cidade, com o betão a avançar, e uma policia que tudo faz para que não haja qualquer espaço verde, no entanto o senhor Jacinto, tem em casa uma planta, é um crime e deve ser por isso punido, mas no fim é esta planta que vai invadir de novo a cidade, a crescer na praceta do senhor Jacinto.

O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto, o filme a exposição e muito para fazer até junho na Fábrica das Artes no CCB, em Lisboa.