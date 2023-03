O Sónar a fazer Lisboa dançar

O Pavilhão Carlos Lopes é um dos locais que vai receber espetáculos © By Joseolgon - Own work, CC BY-SA 4.0 (arquivo)

Depois do sucesso da primeira edição, a capital portuguesa volta a receber o Sónar Lisboa de 31 de março a 2 de abril, num formato renovado e a preparar a celebração do 30.º aniversário do Sónar Barcelona.

Localizado no Parque Eduardo VII, o festival de música eletrónica regressa ao Pavilhão Carlos Lopes e acrescenta um novo palco noturno na Estufa Fria, onde dançarinos e DJs passarão a noite com vista para as plantas tropicais, catos e suculentas.

O SonarClub by Estrella Damm, localizado no Pavilhão Carlos Lopes, será o palco principal do Sónar by Night. Nas noites de 31 de Março e 1 de Abril vai receber os sets de Anfisa Letyago e I Hate Models (a Sónar Exclusive A\V show), os live acts de Max Cooper (live AV) e Héctor Oaks, mais as atuações de encerramento de 999999999 e Reinier Zonneveld live, entre outros.

Ouça aqui a conversa com Gustavo Pereira, da organização do festival. 00:00 00:00

Nas mesmas noites, os recantos da Estufa Fria serão a casa do SonarHall. James Holden, KiNK, WhoMadeWho e Throes + The Shine atuam em formato live, enquanto Skream b2b Mala, VTSS, Acid Pauli, Astra Club, Or:la, são alguns dos DJ sets.

O Sónar by Day ocupa todo o complexo do Pavilhão Carlos Lopes com três palcos. No sábado, 1 de Abril, das 14h00 às 22h00, o SonarClub by Estrella Damm acolhe as actuações de Peggy Gou, Mochakk e Folamour A/V show no palco interior.

No domingo, 2 de Abril, o programa vai decorrer das 14h00 às 02h00 no SonarClub by Estrella Damm, com sets de Amelie Lens, Chet Faker (DJ set), o concerto de Sensible Soccers e o encerramento com Violet b2b Photonz.

O Sónar by Day também ganha vida, ambos os dias, com dois palcos exteriores no Pavilhão Carlos Lopes: o SonarVillage e o SonarPark by Carhartt. DJ Nigga Fox, Cinthie e Colin Benders actuam live, com os back-to-backs de encerramento de SHERELLE x Kode9 (sábado) e Cormac b2b fka.m4a (domingo), a que se juntam os DJ sets de Yen Sung, Bawrut e uma selecção de talentos locais.

Paralelamente ao programa musical decorre o Sónar+D Lisboa 2023, ponto de encontro para profissionais e fãs de todas as indústrias criativas, com destaque para a arte, música, ciência e tecnologia.

Pode consultar todos os locais e horários de atuação em https://sonarlisboa.pt/pt/2023