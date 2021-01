O Teatro Na Rádio, As Três Irmãs em Palco

© créditos reservados

O Texto de Tchekhov, está lá todo, a não ser pequenos detalhes, para remeter tudo para a sonoridade da história destas três irmãs que da provincia, sonham um dia viver em Moscovo, mas são os sons que a peça faz que levou Carlos Pimenta a imaginar um estúdio de rádio e as radio novelas e por isso, a ideia foi criar algo que nunca tivesse sido feito, com as três irmãs. Estas três mulheres, três atrizes estão num estúdio a gravar a peça de Tchekhov, e os espetadores vão assistindo, criando as suas próprias imagens, num teatro imaginado. O texto das três irmãs está cá todo, mas há uma personagem que aparece agora com mais detalhe tanto que cria uma outra peça paralela, o comentário e até como faria o próprio Tchekhov assistir aos ensaios para modificar, riscar, emendar, criando aqui em cena, de facto, duas peças. Feraponte, que das três falas da peça, toma aqui o lugar efectivo de Tchekhov e vai ele conduzindo tudo, com comentários ou emendas, é uma outra personagem, com uma outra dimensão.

De Anton Tchékhov, conceção e direção Carlos Pimenta, tradução António Pescada, dramaturgiaRui Lage , sonoplastia e desenho de som Francisco Leal, música Ricardo Pinto, desenho de luz, Rui Monteiro, figurinos Bernardo Monteiro, vídeo João Pedro Fonseca, assistência de encenação génesis abigail, interpretação: Emília Silvestre, Isabel Queirós, Bárbara Pais, Daniel Silva, Margarida Carvalho, Paulo Freixinho, João Cravo Cardoso, José Eduardo Silva, Jorge Mota, João Castro, Clara Nogueira, António Afonso Parra, coprodução ensemble - Sociedade de Actores, Teatro Nacional São João

As Três Irmãs, de Tchekov, com encenação de Carlos Pimenta, no Teatro Nacional S.João, no Porto , estreia esta noite, de quinta feira 7 de Janeiro de 2021, às 19h00, e fica até 16 de Janeiro.