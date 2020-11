O Teatro Sobrevive, em Festival, em Viana

© Rui Carvalho

O Festival de Teatro de Viana do Castelo, sobrevive e altera toda a estrutura. Ricardo Simões, diretor artístico do Festival de Teatro de Viana do Castelo, mantém o festival, embora o próximo fim de semana seja o ponto fundamental do Festival, e Viana do Castelo tem recolher obrigatório.Depois de antecipar todos os espetáculos noturnos para as 21h00, para cumprir com a obrigatoriedade de encerramento dos espaços culturais às 22h30, estão também alterados os horários dos espetáculos programados para o fim de semana de 14 e 15 de novembro.Sítio, da Companhia da Chanca, inicialmente agendado para dia 14 de novembro, às 15h00, passa para as 10h00 da manhã de sábado. Dia 15 de novembro, o Teatro do Noroeste tinha preparado duas sessões de Lullaby do Teatro Plage, às 11h00 e às 16h00, que passam agora para as 10h00 e 11h00. Os espetáculos Alma da companhia A Turma e Ermelinda do Rio, do Teatro da Terra realizam-se conforme previsto, mas sem público na sala, podendo os espetadores aceder à transmissão online, nas plataformas digitais do Teatro do Noroeste. A Abertura do Festival, esta noite é com a companhia da casa, O Teatro do Noroeste Centro dramático de Viana, com o patrono do teatro, Almeida Garrett e o Falar Verdade a Mentir.Nesta 4ª edição do Festival de Teatro de Viana do Castelo, homenagem ao escritor Ruben A, homem com ligações fortes a Viana do castelo e ao Alto Minho, e na aldeia de Carreço, onde teve casa e onde está sepultado. O teatro e a literatura, as palavras ditas e as palavras escritas e as muitas que ficam por dizer, em tempos de pandemia, o teatro não baixa os braços em Viana do castelo, em festival. 4ª Edição do Festival de Teatro de Viana do Castelo de hoje até dia 18 de novembro.