© Pedro Macedo

18 Setembro, 2020 • 14:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O anuncio é claro, o teatro vai engolir-vos, com dez horas de Tchekhov. Tonan Quito já andava com esta ideia na cabeça, até com conversas entre peças e se juntássemos: O Gingal, As Três Irmãs, A Gaivota e o Tio Vânia?! Em todas estas peças, famílias, pessoas, pequenos burgueses, decadentes, sem futuro, sem saída, Tonan Quito, quis deixar tudo, até os silêncios onde muito se diz, todos os segredos estão ali, no vazio, cheio de palavras que não são ditas. Para uma longa jornada de teatro, separada em duas partes e depois juntas entre os dois teatros, com jantar pelo meio e passeio com intervalo, a madrugada é a figura central, como é sempre em Tchekhov, é na madrugada que tudo muda, e é aqui a grande protagonista, do fim da tarde ao fim da madrugada a vida vai engolir-vos.

"A Vida Vai Engolir-vos", no Teatro Nacional S. João e no Teatro Municipal do Porto, até sábado dia 19 de setembro de 2020