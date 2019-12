O Tempo e a Substancia para Sophia

© Helena Gonçalves

Três peças de Vasco Wallemcamp, nesta homenagem a Sophia, no centenário do nascimento, o coreógrafo não quer traduzir literalmente a poesia, mas sim o que ela dá aos corpos de dança, três peças de diferentes tempos, que se juntam agora aqui nesta substancia. Vasco Wallemcamp, nestas três coreografias, inspiradas na poesia de Sophia de Mello Breyner afirma que a dança: está aquém das palavras e para além das palavras. A dança para além do tempo, usando o movimento para que todos se sintam num outro lugar, numa outra dimensão, é a escrita coreográfica de Vasco Wallemcamp, três peças para os cem anos de Sophia de Mello Breyner Andresen

Na substancia do Tempo da Companhia Portuguesa de Bailado, no Grande auditório do CCB, em Lisboa às 21h00.