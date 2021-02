O TEP, Na Escola de Resistência

© créditos reservados

Escola de Resistência é uma ideia para manter a conversa em dia e Gonçalo Amorim, diretor artístico do Teatro Experimental do Porto quer criar a base para um texto dramaturgico para um novo espetáculo. Tudo parte, no fundo, do romance de Peter Weiss, sobre um grupo de jovens que deambula, nos museus de Berlim a falar de polirtica e de arte, enquanto lá fora, Hitler instalasse no poder. Um espetáculo para estrear para o ano que vai ter o nome de Estética da Resistência, Como o romance. Por estes dias o Teatro Experimental do Porto já deveria ter estado no Chile e agora deveria receber a companhia chilena, com o projeto "Estreito/Estrecho", agora em residência artística, que sem viagens não foi possível concretizar, com a Companhia de Santiago do Chile, la Maria, que está relacionado com a viajem de circum-navegação de Fernão de Magalhães. Um projeto agora a navegar em águas mais turvas, mas Gonçalo Amorim quer estrear em Novembro, e ainda no cartaz dois espetáculos também confinados pela pandemia: Ivasão, com enecenação de Raquel S., ainda à procura de data em Matosinhos e ainda mantém o Estro/Watts e Cozinhas, com uma carrinha que tem na parte de trás uma cozinha, onde se ouvem poemas. Por onde anda o teatro Experimetal do Porto, em dias fechados, mas com todas as ideias a fervilhar, em tempos de pandemia.