Trindade regressa com Noite de Estreia

© Filipe Ferreira

O filme Opening Night, de John Cassavetes, marca o ponto de partida para esta Noite de Estreia.

No bastidor, vai tudo começar, no camarim. Tudo pronto, a entrada em cena, o lugar da verdade e onde a vida real é ela mesmo. E depois uma mulher, atriz de meia idade, talvez idade final. O encenador Martim Pedroso, com a Nova Companhia, faz do cinema teatro, onde o teatro é o protagonista.

É uma luta interior mas uma luta, de uma atriz, mas muito também de uma mulher muito à frente do seu próprio tempo, com todas as desvantagens que parte para esta batalha. A mulher e a sociedade e o papel que tem.

É também uma peça sobre o erro e a falha, nesta crise existencial desta atriz cabeça de cartazes, que tudo muda na própria peça, como também as várias questões sobre a mulher na sociedade patriarcal, até aos filhos, pode uma mulher negar ter filhos?

Noite de Estreia é um espetáculo sobre um filme que é sobre um espetáculo, o cinema a olhar o teatro e agora o teatro a olhar para si próprio, para um papel que a pandemia veio também potenciar, embora não seja para aqui chamada.

Noite de Estreia, está no Teatro da Trindade em Lisboa e fica de quarta a sábado às 8 da noite, ao domingo às 16h30, mas os horários podem sofrer alterações e fica em cena até 6 de junho.