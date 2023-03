Por Dora Pires 31 Março, 2023 • 15:31 Partilhar este artigo Facebook

Como na canção original, cada estrofe está cheia de imagens. À casa de tabuinhas, construída e cantada pelo fadista e marcenerio Alfredo, sucede hoje um Hostel.

Foi num site de turismo que encontrei

A foto da casa da Mariquinhas

Está toda recuperada, a fachada está pintada

E a entrada decorada a andorinhas

Da receção ao terraço, p'ró turista modernaço,

A senha da internet é "alfacinha"

O 'tuga é só o empregado atarefado

A servir a caipirinha

A Casa da Mariquinhas agora é um Hostel 00:00 00:00

Capicua conta à TSF que a primeira vez que "entrou" nesta casa foi em 2012. Saiu de lá com uma letra para o primeiro disco de Gisela João. "Relatei a casa como estando emparedada, vedada, em ruínas".

Já em 2016, Capicua regressa à morada da Mariquinhas numa crónica na Visão, "achei que se ainda existisse a casa seria hoje um hostel". Só que esse cenário ficou, até ele, em suspenso com a pandemia que manteve os turistas ao largo. A canção ficou por isso na gaveta e acabou por não entrar no disco.

Capicua conta como criou o Hostel da Mariquinhas 00:00 00:00

A realidade acabou por dar-lhe agora ainda mais razão e a nova versão de A Casa, agora O Hostel trazem-nos uma Mariquinhas orgulhosa proprietária de um alojamento local para turistas e até, quem sabe, capaz de participar numa daquelas manifestações que têm marcado estes dias.

O fado original de Alfredo Marceneiro descreve a casa de madeira que o próprio construiu com toda a minúcia em madeira e que está em exposição no Museu do fado: