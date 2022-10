O velho e o novo, em luta, com luvas de boxe

© Créditos Reservados

Jójó, é um jovem depois de um confronto com a polícia, é condenado a um trabalho comunitário. Vai para um lar de idosos, onde num dos quartos, encontra Leo, um velho pugilista, considerado perigoso, que é vigiado de perto pela enfermeira. Tudo começa por ser apenas um encontro fortuito. João Lourenço encena esta peça e com Vera San Payo de Lemos, refizeram o texto, recriando este coração de pugilista, uma das peças de teatro de Lutz Hübner, mais representadas na Alemanha, mas também no mundo inteiro, agora nesta nova versão.

A alegoria da luta, deste confronto entre gerações, desta forma afastada, em que todos se encontram mas onde pode haver este lugar, onde afinal tudo pode ser possível.

Uma peça de atores, onde Miguel Guilherme, empresta de novo ao Teatro Aberto, este homem, pugilista, num lar de idosos, remetido para um canto, porque pode ser perigoso.

O amor, os gangues, os lares de idosos, a rua, a violência, tudo num quarto com o Leo, o velho pugilista

VERSÃO João Lourenço | Vera San Payo de Lemos DRAMATURGIA Vera San Payo de Lemos

ENCENAÇÃO E CENÁRIO João Lourenço FIGURINOS Ana Paula Rocha VÍDEO João Lourenço Jorge Albuquerque SOM Cristóvão Campos COM Bárbara Vagaroso | Gonçalo Almeida | Miguel Guilherme.

O Coração de Um Pugilista, estreia hoje no Teatro Aberto, em Lisboa e fica quarta e quinta-feira às 7 da tarde, sexta-feira e sábado às 9 e meia da noite e domingo às 4 da tarde.