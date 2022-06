Obedecer ou desobedecer, e Jogar no Teatro, para todos

© Créditos Reservados

São dois espetáculos autónomos, não é preciso ter visto Pedro e o Capitão escrito por Mário Benedetti para entender este novo espetáculo Jogos de obediência, Marta Carreiras que escreve e encena, apenas refere o anterior para mostrar o jogo deste.

A tortura e o torturador em o Pedro e o Capitão, quem é vitima do sistema? E agora a obediência e esses jogos que se podem fazer. Quem são afinal estas pessoas que aceitam as regras do jogo? e elegem a elite para os ditar, quem somos nós? Obedientes!

Há uma história numa instituição que é, digamos o caminho que segue o espetáculo, numa organização não governamental que faz estudos sociológicos.

Há mesmo um jogo os espetadores são convidados a jogarem este jogo de obediência, mas alerta Marta Carreiras que não é preciso participar, quem não quer pode desobedecer, mas se quiserem podem mudar o rumo das coisas.

Obedecer é uma regra, mas não obedecer também pode ser uma regra. Não há problema nenhum, está tudo bem, há alegria, há liberdade.

DIREÇÃO ARTÍSTICA, CENOGRAFIA E FIGURINOS Marta Carreiras ASSISTÊNCIA ARTÍSTICA Romeu Costa DRAMATURGIA Raquel S. ELENCO Madalena Almeida, Sílvia Filipe, Rosinda Costa, Rui M. Silva, Vitor d"Andrade e Cuca M. Pires VOZ Ivo Canelas ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Tadeu Faustino e Cuca M. Pires MÚSICA Vitória DESENHO DE LUZ Zé Rui DESIGN DE SOM Francisco Marujo e Margarida Pinto ASSISTÊNCIA DE CENOGRAFIA E FIGURINOS Martim Rodrigues DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Maria Folque Guimarães COPRODUÇÃO Bloco Operatório - Associação Cultural e Teatro Municipal São Luiz AGRADECIMENTOS Nuno Tavares da Costa, Maria Helena Carreiras, Fernando Manuel Carreiras, Natália Luiza, Bruno Bernardo, Henrique Cruz, Tiago Soares, Fernando Alvarez, Teatro Experimental de Cascais APOIO programa Caixa Cultura e Garantir Cultura, Espaço do Tempo, Teatro Meridional. /// Espetáculo integrado no Projeto "The Holocaust and Modernity: Violence and obedience in present societies", financiado pela FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do apoio especial "Portugal e o Holocausto: investigação e memória [ID: 740684458]

Jogos de Obediência, é um espetáculo, que parte do anterior: Pedro e o Capitão, onde o publico pode decidir muita coisa.

Jogos de Obediência, no teatro S.Luiz, em Lisboa, até 11 junho, sexta e sábado, 19h30; domingo, 16h; de 14 a 19 junho, terça a sábado, 19h30; domingo, 16h, Escolas até 9 junho terça a quinta, 14h30