Obras de Vhils, Bordalo II e outros artistas portugueses dão vida a exposição em Lisboa

A exposição "Natureza Viva: Paisagem e Sustentabilidade" está aberta ao público até ao fim do ano.

Por TSF 28 Jun, 2023 • 21:57

As obras de Vhils, Bordalo II, Joana Vasconcelos, entre outros artistas portugueses, vão dar vida à exposição "Natureza Viva: Paisagem e Sustentabilidade" até 31 de dezembro, no Edifício dos Leões - Espaço Santander, em Lisboa.

"A partir do nascimento da Paisagem como invenção humana, da contemplação de uma natureza ideal até ao fascínio pelo sublime, a Exposição propõe uma reflexão em torno da relação entre o Homem e o mundo que o rodeia. O percurso é feito por três núcleos temáticos, que retratam cinco séculos de arte europeia, num diálogo entre arte antiga e contemporânea", pode ler-se numa nota enviada à imprensa.

A exposição, aberta ao público de terça a domingo, entre as 15h00 e as 18h00, inclui ainda obras das coleções do Museu Nacional de Arte Antiga, do Santander Portugal e da Fundación Santander España.

Cartaz © DR

Depois de "Em Boa Memória. Retrato, Humanidade e Futuro", esta exposição é a segunda de um tríptico expositivo que visa "contribuir para uma sociedade mais inclusiva, através de pilares fundamentais como a educação, a arte e a cultura".