Ode às mulheres, em Top Girls no TNDM II

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 21 Maio, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Dramaturga britânica Caryl Churchil quer dar voz a mulheres da nossa história e Cristina Carvalhal, convoca atrizes para vestirem estas mulheres, é uma verdadeira ode à mulheres.

Mulheres que a história não imortalizou, apesar de todos os feitos, estão agora juntas, à mesa de um jantar, em casa de uma mulher de agora, contemporânea, mulher de sucesso.

Cristina Carvalhal tem estas mulheres diante de si, que não poderiam estar juntas, mas que o teatro as reúne, todas no mesmo lugar.

a Papisa Joana (séc. IX), que chefiou a igreja católica disfarçada de homem; Isabella Bird (séc. XIX), viajante, investigadora, fotógrafa e escritora; Gret, pintada por Brueghel O Velho, que, liderando um exército de mulheres, enfrenta os demónios no inferno; Nijo (séc. XIII), dama japonesa educada na corte para ser concubina do Imperador e a paciente Griselda, personagem do conto X do Decameron de Boccaccio.

Sete atrizes dão o corpo e a voz a dezasseis personagens, a olharem esta sociedade ainda muito patriarcal, onde raça, género e classe fazem dos dias, os nossos dia a dia. E no centro da peça, afinal nestas figuras da história e a mulher contemporânea o que é que mudou?

Um jantar, mulheres de exceção, juntam-se, são as Top Girls, no fundo são todas as mulheres.

Top Girls, está no teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa e fica de quarta a sábado às sete da tarde e ao domingo às 4 da tarde, até 5 de junho.