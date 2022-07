Oitenta anos depois da estreia, "O Pai Tirano" renasce no novo ecrã

Por Teresa Dias Mendes 21 Julho, 2022 • 21:54 Partilhar este artigo Facebook

Oitenta anos depois da versão original, o clássico do cinema português, "O Pai Tirano" regressa às salas de cinema.

A nova versão do filme de António Lopes Ribeiro mantém a atmosfera dos anos 40, o filme estreou em 1941, e apresenta-se agora em 2022 como uma homenagem aos grandes atores da década de ouro do cinema português e também "como uma proposta para a recuperação da confiança no país".

A comédia realizada por João Gomes, e com argumento adaptado por Patrícia Muller e Miguel Viterbo, traz novas ideias para as personagens eternizadas durante a chamada década de ouro do cinema nacional. Humor, previsões futuristas, imagens de Lisboa e a temperatura da época envolvem a história que a sinopse resume assim "Este remake conta a história de uma companhia de teatro, de homens e mulheres apaixonados e de enganos e mal-entendidos. Chico ama Tatão, que é cortejada por Artur. Graça ama Chico mas não sabe que ele ama Tatão. Santana escreve uma peça para os Grandelinhas que servirá de guião à paixão de Chico e convencerá Tatão de que ele é um rico conde. A peça é depois encenada e acabam todos na prisão."

José e Miguel Raposo são os convidados do programa "Uma Questão de ADN", de Teresa Dias Mendes. 00:00 00:00

"O filme da minha vida? Eu sempre respondi O Pai Tirano"

José Raposo interpreta Santana, a personagem de Vasco Santana na versão original "desde pequenino que amei aquele filme, adorei aquilo tudo, ainda por cima fazer a personagem que o Vasco Santana fez, foi uma sorte, um privilégio uma honra poder estar a fazer isto", e para Miguel Raposo, na pele de Chico, personagem interpretada nos anos 40 por Ribeirinho (Francisco Ribeiro), há uma grande responsabilidade, " existe esse peso, são atores de uma época dourada, repentistas, e é um tipo de humor do qual o meu pai sempre me falou e do qual sempre gostei. Foi muito bom brincar um pouco a isso tudo, ainda por cima com o presente de o poder fazer contracenando com o meu pai."

Jéssica Athaíde, Carolina Loureiro, Diogo Amaral, Rita Blanco, Cléia Almeida e Marcantónio Del Carlo são outros do atores do novo elenco. Rodado há cerca de um ano, o filme estreia esta quinta-feira nas salas de cinema, com produção da Sky Dreams.