Oitenta espetáculos diários na 25.ª Viagem Medieval em Terra de Santa Maria

Em pleno centro histórico, junto ao castelo de Santa Maria da Feira, 33 hectares, divididos por 20 áreas temáticas, seis praças de animação. A 25.ª edição da Viagem Medieval recria a Primeira Dinastia, nove reinados entre 1143 e 1383. Emídio Sousa, presidente da câmara, destaca os três grandes espetáculos que diariamente vão retratar a história do reino de Portugal.

"Transportando-nos para uma época passada e marcante da nossa História, os 3 espetáculos de grande formato, inéditos, têm como palco privilegiado as margens do rio Cáster. Com novas bancadas e uma maior lotação, os agora cerca de 1 600 espetadores podem assistir à "Dinastia de Borgonha", pelas 18h00, "Do Amor à Vingança", às 21h30, e "Da Revolta ao Último Reduto, às 23h30. Três momentos muito especiais, que acontecem diariamente."

Mas há muito mais no programa, como "Era Uma Vez... a Primeira Dinastia", um espetáculo que conta a história dos primeiros reis de Portugal de forma descontraída e hilariante, mas, ao mesmo tempo, pedagógica a um público especial: o infantil. A Floresta Mágica é outro dos locais imperdíveis para miúdos e graúdos, na floresta do Castelo, onde "habitam" Elfos, Fadas e Gnomos. No Terreiro dos Infantes podem aprender o saber-fazer dos ofícios mais antigos da história ligados ao quotidiano, mas também à guerra; a prática de tiro com arco desenvolve-se nos Arqueiros D"El Rei; e os jogos medievais e inúmeras outras aventuras concentram-se no Treino dos Escudeiros".

O presidente da câmara de Santa Maria da Feira destaca ainda os Bilhetes Experiência, com programas para todas as idades. "Trajar em Família" é a nova experiência desta edição que permite a partilha de momentos únicos com todos os elementos da família; "Casar na Viagem" permite trocar juras de amor atestadas pelo próprio Rei. A "Visita Guiada com História" transmite, aos apaixonados pela época medieval, uma perspetiva ímpar sobre os feitos do passado enquanto percorrem, sempre acompanhados por um Bobo da Corte, as memórias de locais emblemáticos da Terra de Santa Maria. Guerreiro por um Dia, esta experiência possibilita ao participante integrar o elenco do espetáculo bélico de grande formato. Para os mais novos, duas experiências que provavelmente transformarão os seus sonhos de menino e menina em realidade: Cavaleiro por um Dia e Princesa por um Dia.

A Viagem Medieval em Terra de Santa Maria arranca hoje e prolonga-se até 14 de agosto, para as crianças e jovens que vivem no município a entrada é grátis. Um encontro organizado pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, empresa municipal Feira Viva - Cultura e Desporto e Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do Concelho de Santa Maria da Feira. De segunda a sexta-feira, das 14h00 à 01h00 e aos fins de semana, das 12h00 à 01h00.