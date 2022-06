Olga Roriz dança Saramago para a Companhia Nacional de Bailado

© Maria Rita

Por José Carlos Barreto 21 Junho, 2022 • 07:30

A coreógrafa foi buscar o título desta peça, em estreia absoluta, para a Companhia Nacional de Bailado, a um livro que junta várias crónicas de Saramago, editado em 1971, mas Olga Roriz, não remete a peça de dança só a esse livro, mas à obra de Saramago.

E assim ficou este título para esta peça que evoca e faz uma homenagem à vida, mas outros livros e outras personagens andam também por esta peça de dança.

Olga Roriz não criava uma nova peça para a Companhia Nacional de Bailado, há oito anos e esta peça Deste Mundo e do Outro trouxe de novo essa ideia do vigor, da "fisicalidade" e até a juventude dos bailarinos.

Cada livro de Saramago é um pretexto para descrever e refletir sobre a humanidade, onde se espelha o amor e preocupação, escreve Olga Roriz, apesar da densidade, até de alguma escuridão, haverá sempre uma janela, nem que seja apenas uma pequena festa.

Olga Roriz Direção Beatriz Dias, Connor Scott, Marta Lobato Faria, Yonel Serrano Assistência à criação e ensaios Olga Roriz e João Rapozo Concepção da banda Sonora Atrium Carceri, Badawi, Brandon Wolcott & Emil Abramyan, Fado Bicha, Geoff Barrow & Ben Salisbury, Jóhann Jóhannsson, Raz Mesinai e São Castro (música original) Música Pedro Santiago Cal Cenografia Pedro Santiago Cal e Olga Roriz Figurinos Cristina Piedade Desenho de luz e Captação de imagem João Rapozo Edição de som e vídeo Bailarinos CNB Interpretação Companhia Nacional de Bailado Produção

Deste Mundo e do Outro da coreografa Olga Roriz, para a Companhia Nacional de Bailado, estreia absoluta, quinta feira 23 de junho, no Teatro Camões, no Parque das Nações em Lisboa.