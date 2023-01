Olhar o corpo dos pés à cabeça, para crianças

© Nuno Lacerda

Por José Carlos Barreto 16 Janeiro, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O corpo humano que foi sempre matéria-prima, para os artistas, é aqui a ferramenta primordial para a curadora desta exposição Cristina Gameiro. Representar em arte o corpo humano, precisamente dos Pés à Cabeça, para crianças, embora não seja arte feita para crianças.

Uma mulher de cabeça para baixo às avessas, é aqui que começa esta exposição com esta obra de Georg Baselitz, mas há muitas mais obras, em várias salas, com instalação, com som e com essa ideia pedagógica para as crianças e até para os educadores.

Henri Michaux, Peter Blake, ou Fernando Lemos, Jean Dubuffet, Fernando Lapa, Helena Almeida,

pintura, instalação fotografia e no fim, na última sala, também há lugar para que cada um faça também parte desta exposição. No final, podem as crianças e quem os acompanha também recriar as obras que viram, ou servir de modelo a um espelho.

Mostrar estas formas, como os artistas pensam e representam o corpo humano, nas várias maneiras de olhar para nós, de uma ponta a outra, dos pés à cabeça.

Dos Pés à Cabeça, exposição temporária no antigo Museu Berardo, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, até 2 de abril.