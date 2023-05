Onde nos cruzámos, com todo o sangue ancestral

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 25 Maio, 2023 • 07:30

Tudo começa com um estudo que a Universidade do Porto estava a fazer sobre quem nós somos e que ADN partilhamos, Jorge Andrade, que encena esta série de espetáculos decidiu também alinhar na proposta e revelou a partilha de muito material genético, do sul da Europa, norte de África, Ásia e até uma parcela de ameríndio, o típico português.

Agora com o primeiro espetáculo a estrear, Slovenia Blood Stories, de uma serie à volta de histórias de genética. Para este primeiro espetáculo dois atores, um homem, Pedro Moldão, ator e personagem dele próprio português, e Miranda Trnjanin da companhia Moment Maribor da Eslóvénia/Bósnia.

Um espetáculo que, neste caso começa neste tempo e vai até ao principio de tudo, até ao Big Bang,

Onde é que as nossas histórias se cruzaram? Porque se cruzaram! As velhas migrações, rotas comerciais, guerras e acordos de paz, histórias de amor, traição, troca de bebés, troca de beijos e ódios, num sangue que se derrama ou que dá a vida.

direção Jorge Andrade . com Miranda Trnjanin e Pedro Moldão . cenografia e figurinos José Capela . desenho de luz João Fonte . direção técnica João Fonte . apoio técnico Luís Rabaçal . direção de produção Cláudia Teixeira . produção Sofia Freitas e Miguel Mendes . serviço educativo / mediação Rita Monteiro comunicação Sara Cunha . apoio logístico Osvaldina Sousa . coprodução Moment, Maribor.

Slovenia Blood Stories, estreia esta quinta-feira, 25 de maio, e ainda 26 de maio, na Escola do Largo em Lisboa, às 21h00. Sábado no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, ainda na casa da Mala Voadora, no Porto, a 29 e 30 de maio.