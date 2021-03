"Onde tu quiseres..." A homenagem de Braga ao poeta andarilho

Sebastiao Alba Albas 23/10/03 © DR

Da capelinha de Santo Adrião ao Bom Jesus, paramos numa paragem de autocarro, ou nas ruínas, ou numa estátua, os PIF'H (Produção Ilimitada Fora D'horas) percorrem os lugares de Sebastião Alba. Em pequenos vídeos, que carregam a força das imagens das palavras do poeta, os artistas levam-nos ao encontro da palavra, como se a poesia voasse.



Todos os dias, às 19h00, na página de Facebook, a autarquia divulga um novo vídeo, até ao próximo Domingo, dia mundial da poesia.



José Miguel Braga, ator, encenador, e coordenador artístico do projeto, desenha a cadência e a energia dos versos de um homem livre

"Se um dia encontrarem morto "o teu irmão Dinis", o espólio será fácil de verificar: dois sapatos, a roupa do corpo e alguns papéis que a polícia não entenderá."



Sebastião Alba morreu atropelado em Braga, a 14 de Outubro de 2000. "Não tinha nada de seu", conta José Miguel Braga. É ele quem nos dá a luz da poesia e da prosa que enchem as folhas de uma vida, embalada pela música das palavras, e pelos ruídos do mundo.



O homem que falava com os pássaros, que não acreditava na inspiração, que escrevia em pedaços de papel, às vezes papel higiénico.



Sebastião Alba (pseudónimo de Diniz Gonçalves Carneiro) um retrato empoleirado à janela da rádio, um retrato assobiado.