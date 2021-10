© créditos reservados

One Human Show é sobre uma mulher, mas podia ser sobre um homem, ou talvez não. Esta mulher, Diana Meireles, é o nome da personagem, quer sair de casa, largar tudo e toma o rumo ao Mount Hope, Cordilheira da Eternidade, na Antártida. Pedro Luzindro encena este musical e assume esta viagem, sem se meter na vida das personagens.

Criar um musical de raiz, musica, canções, texto e encenação, quase como o processo da própria personagem que deixa tudo para escalar uma montanha na Antártida, mas no fundo é uma viagem interior.

Muitas vezes, a Diana Meireles fala com Deus, mas acha, tem mesmo uma teoria, que Deus só pode ser uma mulher.

O palco do musical One Human Show, tem 360 graus, pode ver-se tudo de todos os lados, foi um desafio, e agora é sentar e ouvir o resultado deste sentido da vida, criado para este lugar, no Auditório do Mosteiro de Odivelas.

One Human Show, estreia amanhã, quarta feira, 13 de outubro e fica de de 4ª feira a sábado às 21h00 e aos sábados e domingos às 16h30, no Auditório do Mosteiro de Odivelas, até 7 novembro,