One Shot Sessions, com Tó Trips e o Clube Makumba

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 23 Dezembro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tó Trips, juntou-se a João Doce e depois foram buscar Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo, é o Club Makumba, nesta ideia livre de criar música, com todas as influencias, experimental e tribal. Tó Trips, reforça esta vontade de ter gente junta a tocar, é o Club Makumba

O novo disco ainda está em construção e vai estar ao vivo a experimentar, nestas sessões de One Shot Sessiosn no Musicbox, no Cais do Sodré, em Lisboa, com o acordeonista João Barradas,

Um som que vem de várias ideias, da musica portuguesa, à musica de dança, ao jazz e a tudo e mais alguma coisa e principalmente tribalista.

One Shot Sessions em várias sessões, ao vivo, hoje, sexta feira feira 23 de dezembro, é a primeira noite com Club MaKumba

Tó Trips (Dead Combo, Lulu Blind), João Doce (Wraygunn), Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo.

Club Makumba ao vivo, no Musicbox, em Lisboa, 23 de dezembro, às 22h00