Open House Porto: 8.ª edição apresenta "Novíssimos na Arquitetura"

Casa de Chá da Boa Nova do arquitecto Siza Vieira, em Leça da Palmeira © Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Realiza-se este fim de semana, 1 e 2 de julho, a 8.ª edição do Open House Porto. Uma oportunidade para visitar e conhecer alguns dos espaços mais emblemáticos das cidades do Porto, Gaia, Matosinhos e Maia.

Fazem parte do roteiro 52 edifícios, desde o Mercado do Bolhão ao Terminal Intermodal de Campanhã, e são muitas as novidades. Pedro Baía, curador da iniciativa promovida pela Casa da Arquitetura, diz que este ano o Open House Porto tem como tema "Novíssimos na Arquitetura". "O desafio a que nós nos propusemos foi tentar ver obras que tenham sido projetadas por arquitetos no início do seu percurso. Para nós foi muito interessante, porque permitiu apresentar dois tipos de obras, ou seja, obras mais antigas e que são considerados clássicos incontornáveis nestas edições do Open House, porque são muito visitadas e são uma referência fundamental, como a Casa de Chá do arquiteto Álvaro Siza ou a Piscina das Marés. Percebermos que essas obras foram feitas por um jovem Siza. Ou outras obras de arquitetos como Fernando Távora, em Gaia, que quando pensou na escola do Cedro tinha menos de 40 anos."

A edição deste ano apresenta 52 espaços em quatro cidades. Pedro Baía destaca algumas das novidades. "A Casa das Artes pelo Eduardo Souto Moura e a casa Ângelo de Souza pelo arquiteto José Pulido Valente, foram projetadas por arquitetos com menos de 30 anos naquela época. Acho que é uma oportunidade única. A Casa das Artes também nunca tinha integrado um Open House e é também um projeto fundamental, é possível visitar depois os jardins da casa Allen que abriga a Secretaria de Estado da Cultura Delegação Regional do Norte."

A entrada é gratuita e o roteiro pode ser desenhado por cada um dos visitantes.

Pedro Baía explica que as visitas podem ser livres ou acompanhadas por especialistas e dá o exemplo de duas obras mais recentes. "O Mercado do Bolhão entra claramente por ser uma novíssima obra, por ter sido muito recentemente concluída. É uma oportunidade também de visitar estas obras acompanhados por especialistas e isso também é interessante, não é só visitar a obra, mas ter alguém que nos acompanha e que contextualiza o projeto. Temos também o Terminal Intermodal de Campanhã do arquiteto Nuno Brandão Costa. Também é muito diferente, porque normalmente percorremos em termos funcionais, quanto temos que apanhar uma camioneta, mas poder visitar o espaço com essa disponibilidade de visitar nas várias valências é também uma boa oportunidade."

O Open House Porto realiza-se este fim de semana de 1 e 2 de julho. No programa há 26 estreias num total de 52 espaços, nas cidades do Porto, Maia, Gaia e Matosinhos.

No site www.openhouseporto.com encontra todas as informações.