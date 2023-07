Ópera com mais de 200 anos apresentada em Vila Real pela primeira vez em português

Por Eduardo Pinto 21 Julho, 2023 • 10:33 Partilhar este artigo Facebook

Estreia esta sexta-feira, no Teatro de Vila Real, uma ópera criada por um português em Itália, há 226 anos, e que teve enorme sucesso na Europa e no Brasil. A comédia foi escrita por Marcos Portugal em italiano, mais tarde também em português, mas esta versão na língua materna do autor nunca tinha sido apresentada no nosso país.

O espetáculo "As damas trocadas" chega agora a um palco nacional pela mão da Fundação Casa de Mateus, com sede em Vila Real, que tinha o objetivo de produzir uma ópera há várias décadas.

O diretor musical, Ricardo Bernardes, diz que esta ópera é uma "história típica de finais do século XVIII". Chama-se "As damas trocadas" porque "elas trocam de corpo" devido à influência de "um bruxo que lhes quis dar uma lição". A troca "gera situações muito cómicas com as outras personagens que não sabem o que se passou".

A versão original teve "imenso sucesso" em Veneza, aquando da sua apresentação em 1797, "com 52 apresentações", quando normalmente uma ópera era apresentada "quatro ou cinco vezes e depois já se fazia outra". A seguir foi disseminada pela Europa e chegou ao Brasil através da corte portuguesa, já com uma versão em português.

O espetáculo dura quase hora e meia e distingue-se também pela orquestra barroca, que Ricardo Bernardes dirige, pois "usa instrumentos históricos" e que têm "uma sonoridade muito especial e muito diferente de uma orquestra tradicional". Todos os cantores são luso-brasileiros e há um colombiano.

O maior desafio do encenador, o argentino Nicolás Isasi foi casar o texto com a música, pois "é um material complexo no que toca à parte cómica" e foi preciso "ir buscar a parte com graça de um texto tão bem escrito".

O resultado final satisfaz Teresa Albuquerque, diretora da Fundação Casa de Mateus, que há muito perseguia o objetivo de ter uma opera no seu programa cultural. "É um projeto muito antigo" de uma casa com "uma tradição muito longa, desde os anos de 1970, na música barroca, na clássica e no canto lírico" e que "finalmente se tornou possível graças ao apoio da Direção-Geral das Artes".

Uma vez estreada esta sexta-feira, às 21.30, no Teatro de Vila Real, a ópera "As damas trocadas" poderá chegar a outros palcos nacionais. Tem entrada gratuita, embora seja necessário reservar bilhete.