Ópera no CCB, de Rossini, Il Viajo a Reims

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 29 Dezembro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Il Viajo a Reims, é uma ópera de Rossini, composta a pedido, para fazer parte da coroação do rei Carlos X, o rei françês, para ser apresentada na Catedral de Reims, daí o nome, quando Rossini tinha acabado de assumir o cargo de director do Teatro Italiano de Paris. Pedro Carneiro, é o maestro da Orquestra de Câmara Portuguesa, que vai tocar esta ópera, com aquilo que podemos dizer um cardápio de grandes vozes e deixa o recado para uma obra que serve muito bem para quem vai ouvir pela primeira vez uma ópera.

Uma mensagem para todos e até atual, para a ideia de ter um plano B, na vida, é preciso sempre uma alternativa, que é o que aqui se passa.

Um palco que vai encher-se com um coro, que é participativo que foi criado para esta apresentação da Il Viajo a Rams de Rossini, ainda com movimento, e também bailarinos, para esta celebração.

Orquestra de Câmara Portuguesa, com direção de Pedro Carneiro e esta ópera de Rossini, com encenação de Teresa Simas, para fechar o ano de 2022, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Encenação Teresa Simas

Direção de arte Nuno Esteves

Direção musical Pedro Carneiro

Orquestra de Câmara Portuguesa

Preparação de cantores João Paulo Santos

Correpetição e recitativos Pedro Oliveira Lopes e Rodrigo Teixeira

Direção do coro Filipa Palhares

Maestro assistente do coro Alberto Araújo

Coro Participativo

Correpetição do coro Dana Radu, Karina Aksenova, Ricardo Vicente

Corinna Bárbara Barradas (Soprano)

Marchesa Melibea Cátia Moreso (Meio-soprano)

Condessa di Foleville Carla Caramujo (Soprano)

Madamma Cortese Rita Marques (Soprano)

Cavaleiro Belfiore João Pedro Cabral (Tenor)

Conde de Libenskof Konu Kim (Tenor)

Lord Sidney Gianluca Margheri (Barítono)

Don Profondo Luís Rodrigues (Barítono)

Barão de Trombonok João Merino (Barítono)

Don Alvaro André Henriques (Barítono)

Don Prudenzio Nuno Dias (Barítono)

Don Luigino Frederico Nobre Projecto (Tenor)

Delia Cecília Rodrigues (Soprano)

Maddalena Rita Filipe (Meio-soprano)

Modestina Jacinta Albergaria (Meio-soprano)

Zefirino/Gelsomino Bruno Almeida (Tenor)

Antonio João Oliveira (Baixo)

Crianças Ivaldo Gomes (Orquestra dos Navegadores - Oeiras) e Laura Monteiro

Assistente musical Francisco Couto

Assistente de encenação Leonardo Centi

Maestro assistente da orquestra Henrique Constância

Criação Coreográfica e Bailarinos Bruno Serra, Luis Santos, Mike Santos

Bailarina e artística plástica Iara Carvalho

Coro Participativo

Sopranos

Ágata Biga

Anastasiya Olga Chykota

Beatriz Vivaldo Santos

Clara Parreirão Alves

Clara Gaio

Joana Carvalho

Leonor de Magalhães Simões

Maria João Saraiva

Sara Castro

Susana Queiroga Amaral

Vanda Cruz Leal

Yue Wang

Meio-sopranos

Ana Cristina Leal

Helena Pinto Janeiro

Helena Tapp Barroso

Karina Aksenova

Leonor Serra

Lisa Schwoiger

Maria Clara Ramos

Susana Póvoa Garcia

Yolinil Chang

Tenores

Afonso Santos

Bruno Miguel Nicolau

Hugo Miguel Peres

Humberto Pedro

João Rodrigues Gomes

Ricardo Correia Afonso

Vasco Maia e Moura

Baixos

Hélio Nunes Tavares

Hugo Reis e Sousa

João Líbano Monteiro

João Maria Chaves

Rui Martins

Il Viajo a Reims, de Rossini, quinta e sexta, 29 e 30 de dezembro, no grande auditório do CCB, em Lisboa, sempre às 19h00.