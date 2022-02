Ordem dos Médicos e espaço criativo Manicómio lançam Symposium da Loucura

A Ordem dos Médicos da Região Sul comunica que será "invadida culturalmente" pelo Manicómio, um espaço de criação que promove trabalhos de artistas com experiência de doença mental © Rui Coutinho (arquivo)

A Ordem dos Médicos em Lisboa acolhe, a partir de quinta-feira, o Symposium da Loucura, uma mostra artística concebida pelos artistas do Manicómio como "um encontro entre médicos e loucos em torno do tema da saúde mental".

Em comunicado, a Ordem dos Médicos da Região Sul comunica que será "invadida culturalmente" pelo Manicómio, um espaço de criação que promove trabalhos de artistas com experiência de doença mental, nascido em 2019, no Beato, em Lisboa.

"A saúde e a doença mental, apesar de serem realidades com centenas de anos, só recentemente entraram nas prioridades das sociedades modernas", justifica, no comunicado, Jorge Penedo, vice-presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos.

"Entendemos que devemos dar um contributo efetivo nesta discussão e na desmistificação do que significa a doença mental", acrescenta.

"O Symposium da Loucura é uma performance cultural interventiva, uma afirmação da disrupção e um hino à liberdade criativa, ao diferente, que, apesar de ainda não o sabermos, é o normal", sublinha, no mesmo comunicado, Sandro Resende, o curador do Symposium, reconhecendo que o convite surpreendeu o Manicómio, sabendo, porém, que "de médicos e loucos, todos temos um pouco".

O convite para desenvolver "um projeto artístico e cultural arrojado e diferente" foi feito sabendo que "arte não é a primeira palavra que surge quando falamos da Ordem dos Médicos" e "loucura muito menos", explicita.

De quinta-feira até outubro, haverá exposições, uma mostra de videoarte, um concerto, uma performance gastronómica e a conferência "Simpósio da Cura".

O Symposium da Loucura abre com a inauguração da exposição do artista plástico Daniel Arthur, prevista para as 17h30 desta quinta-feira, na galeria da Ordem dos Médicos em Lisboa, na qual serão expostos outros artistas do Manicómio.