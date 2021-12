"Orlando", uma travessia para ver o outro

A equipa do Teatro Nacional 21 inspirou-se em Virginia Wolf , e no massacre da cidade de Orlando, em 2016, para uma abordagem mais contemporânea das questões de género. Com texto de Cláudia Lucas Chéu e direcção de Albano Jerónimo " Orlando" estreia dia 4 no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães. Da discriminação à dignidade humana.