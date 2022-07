Orquestra comunitária junta pessoas dos 8 aos 80 anos para um concerto único em Viseu

Por José Ricardo Ferreira 17 Julho, 2022 • 10:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O adro da Sé, em Viseu, é este domingo à noite palco de um concerto único e irrepetível de uma orquestra comunitária formada por mais de cem pessoas, entre músicos e cantores profissionais e amadores.

A banda é composta por pessoas dos 8 aos 80 anos, oriundas dos 14 concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.

O projeto Sete e Sete arrancou em maio, com a realização de reuniões e workshops com os participantes, em várias localidades, e que levaram à criação de oito músicas, baseadas nas histórias e tradições da região. Depois vieram os ensaios. A orquestra juntou-se toda pela primeira vez nos últimos quatro dias.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

"O espetáculo vai correr bem, toda a gente conhece bem a música, apesar de ainda não a ter tocado antes. Isto é uma coisa estranha, a música até é simples mas este projeto é focado na alegria e entusiasmo de participar numa grande banda, com instrumentos e recursos diversificados", explica o maestro inglês Tim Steiner, o responsável pela performance colaborativa.

A orquestra tem cerca de 40 músicos, que tocam vários instrumentos desde bateria, passando pelo cavaquinho, guitarra, tambor e acordeão, entre outros. A eles junta-se um coro com 70 vozes.

"Temos oito músicas novas, todas sobre a região e vamos envolver o público em alguns dos temas. Vai ser muito animado e divertido. O espetáculo foi desenhado para fazer sorrir as pessoas e para elas sentirem orgulho na região, em viver aqui, na comunidade e como tudo isto é bom", salienta o maestro.

A orquestra tem elementos de várias idades e formações. Margarida Monteiro, de 15 anos, natural de Nelas, vai tocar fagote. A aluna do Conservatório de Música de Seia e elemento da banda filarmónica de Santar diz que esta está a ser uma "experiência boa".

"Estou a aprender muito, é uma outra maneira de tocar, não só a seguir o papel, mas também a estar muito atenta ao maestro e tudo à nossa volta", afirma.

No bombo vai estar Armando Santos Batista, membro de um rancho folclórico do concelho de Vila Nova de Paiva.

"Eu acho que isto é fabuloso, apesar da minha idade avançada, tenho quase 73 anos, aprende-se sempre", defende o idoso.

Uma das vozes do coro é Maria de Lurdes Pizarro, de 64 anos, que integra "há muito tempo" o Coro Polifónico de Tondela.

"Adoro música", confessa com um sorriso, acrescentando que esta "é a arte mais bonita que o ser humano inventou e produz". Daí ter-se juntado à orquestra comunitária composta por elementos de toda a região de Viseu Dão Lafões.

Quem também está entusiasmado com o projeto Sete e Sete é Carlos Vieira, de 67 anos, e natural de Viseu, também ele já com experiência no canto.

"Acho extraordinário juntar tanta gente e em quatro ou cinco ensaios conseguir por tanta gente a cantar afinadinho e com orquestra. Acho que é uma coisa sublime", frisa.

O espetáculo é apresentado às 21h30 no Adro da Sé de Viseu.