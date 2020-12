Os Bonecos de Santo Aleixo, anunciam o Menino

© creditos reservados

Todos na sala e vai começar a função, são os Bonecos de Santo Aleixo em Évora. José Russo, é a voz do Cendrev, o Centro Dramático de Évora, herdeiro do mestre Talhinhas, e anuncia este regresso como tem acontecido, voltam agora ao Auditório do Colégio do Espírito Santo , na Universidade de Évora. O Auto do Nascimento do Menino Jesus está no cartaz mas há todo o resto habitual dos bonecos, as saiadas, o mestre salas ou a tourada a fechar. São as noites do mestre Talhinhas, que enchiam as noites do Alentejo de festa. Apesar dos bonecos de Santo Aleixo terem um guião há sempre lugar para grande improviso, tudo depende do publico e da vontade o que desperta sempre curiosidade a cada novo espetáculo. O Menino Jesus Vai Nascer, de novo, com os Bonecos de Santo Aleixo, a semana toda em Évora.

Bonecos de Santo Aleixo, a partir de hoje e até domingo dia 20 de Dezembro, no Auditório Colégio do Espírito Santo na Universidade de Évora, de terça a sábado às 6 e meia da tarde e domingo às 4 da tarde