Os Dias da Dança, No Rivoli

Por José Carlos Barreto 20 Abril, 2021 • 08:00

O DDD, na versão anterior estava ligado ao FITEI, Festival de Teatro de Expressão Ibérica, com um dia ligados na programação, mas nesta versão, o DDD está agora sózinho, com duas versões, na sala e on line, mas Tiago Guedes, director artistico do Teatro Municipal do Porto, diz que não se trata de um regresso à forma inicial.

O Festival começa hoje com a estreia mundial da peça Bate Fado, uma recolha documental da dupla de criadores Jonas&Lander, quando o fado se dançava.

O DDD vai ser um festival muito com o que se faz em Portugal, com estreias mundias como ouvimos, mas há também espaço para quatro espectaculos internacionais, mas todos para ver na Net, ainda na programação do DDD para esta edição de 2021, Tiago Guedes, quer sublinhar alguns dos espetáculos que vão marcar esta edição.

Um futuro que parece aparecer ao fundo desta ideia de manter a arte, on line, mas também agora em palco como é, a meias este ano o Festival Dias da Dança.

DDD, no Teatro Municipal do Porto, O Rivoli, de hoje até 30 de abril.