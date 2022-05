Os do backstage, estão agora debaixo dos holofotes

© Josh Brandão

Por José Carlos Barreto 19 Maio, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É dança, teatro, cinema, um híbrido, refere Martim Pedroso, que conheceu a artista Marlyn Ortiz, que já foi bailarina de Madonna e apoia muitas outras. Conheceram-se em Lisboa e daí a um espectaculo foi rápido, mesmo que a pandemia tenha atrasado tudo, mas a tecnologia da distancia fez o resto, é um híbrido, entre o docfilm e o docdrama.

Esta é a História desta mulher, que é bailarina, como muitas, mas que tem de fazer um trabalho para que a estrela possa brilhar. Marlyn Ortiz quis ser bailarina e esta é a história dela, contada pelos olhos de Martim Pedroso.

Mostrar o que está lá atrás, no palco, mas que faz parte do espectaculo, e tem de ser muito profissional e agora colocar tudo na frente, debaixo das luzes, pelo menos por uma vez.

A cultura pop de um certo tempo, nos finais do século passado e principio deste século, de pessoas que sendo artistas e de grande qualidade, estão lá atrás, para que tudo seja um espetáculo, para os outros artistas é o pop, voguing e burlesco desta ideia.

Conceito, dramaturgia, texto, direção, autoria e realização do filme, Martim Pedroso

Colaboração no texto, coreografia e interpretação no filme Marlyn Ortiz, Consultoria e colaboração na dramaturgia Anthony Rodriguez Assistência coreográfica Sérgio Noé Quintela, Imagem, co-realização e edição do filme Paulo Berberan Co-edição do filme e legendagem Rita Casaes Interpretações em palco Marianna Diroma, Martim Pedroso, Sérgio Noé Quintela Participações especiais no filme Dominique Kelley, LaMar Kahlil Lyons, Paul Kirkland, Reina Hidalgo, Reshma Gajjar, Ruthy Akasia Inchaustestegui, Shannon Beach Colaboração na tradução e figurinosJoão Telmo Composição musical, arranjos e edição sonora Carlos Morgado Espaço cénico Nova Companhia Colaboração no espaço cénico António MV Desenho e operação de luz Francisco Campos e Renato Marinho Operação vídeo e som José Silva Fotografia promocional Josh Brandão Produção executiva Ana Pinto Produção Nova Companhia Agradecimentos André Americano Apoio Besta de Estilo, Câmara Municipal de Lisboa Coprodução Festival DDD, Teatro Municipal do Porto - Rivoli, Culturgest A Nova Companhia é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal / Direção Geral das Artes.

5, 6, 7, 8 and One, está na Culturgest, em Lisboa às 21h00 e fica só até sábado às 19h00.