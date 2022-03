Os novos Arquitetos portugueses, mostram-se

© créditos reservados

Os novos novos traz ao publico o trabalho de novos arquitetos, portugueses, novos ateliers, novas ideias. São cinco, escolhidos pelo curador André Tavares.

cinco ateliers de arquitetos portugueses - rar.studio, fala, Diogo Aguiar Studio, Ponto Atelier, Barão-Hutter - que trabalham em Lisboa, Porto, Funchal e St. Gallen, na Suíça e neste tempo moderno a tecnologia, a maneira pensar com as novas ferramentas faz criar outros riscos, outros traços, outros esquissos, abrindo as portas dos ateliers à rua.

Construir melhor, a arquitetura a olhar para todas as outras disciplinas, inventar, criar novas formulas, com outros métodos e outras preocupações diferentes, dos anteriores arquitetos mais velhos, e a não há uma corrente nova, são todos diferentes.

As muitas preocupações, as maneiras de olhar a arquitetura, a nova geração a marcar posição nessa tentaiva de mudar as coisas, estão agora em exposição.

Os Novos, Novos, na Garagem sul do CCB, em Lisboa, de terça a domingo das 10 da manhã às 6 da tarde, até setembro.