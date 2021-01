Os Reis com Alma Ensemble

© creditos reservados

É um coro em ensemble, em formato destes tempos relembra Filipa Palhares a maestrina do Alma Ensemble, porque não se pode reunir um grande coro, doze vozes é o máximo, do mínimo. Já fizeram uma primeira apresentação, no Natal, agora fazem em palco, em estreia, música de Natal, mas também dos Reis, canto desde o gregoriano, passando pelo barroco de Bach, o clássico e o mais contemporâneo. Filipa Palhares, como maestrina, não quer espartilhar o grupo, quer trazer todas as peças, de todos os tempos, dos iniciais aos mais modernos. Janeiras em ensemble porque a pandemia determina o andamento da arte, em palco, ao vivo, já é um passo

Alma Ensemble, esta noite de Reis, 6 de Janeiro de 2021, no Pequeno Auditório do CCB, em Lisboa.