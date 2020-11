OLYMPUS DIGITAL CAMERA © Susana Monteiro

Por José Carlos Barreto 27 Novembro, 2020 • 08:00

No fundo esta família pode ser uma qualquer, em qualquer parte do mundo. Confinados os Silvas, a família com um casal e dois filhos, gémeos, uma branca e um preto, Mário Botequilha escreve a comédia, ou a tragicomédia, e Miguel Seabra encena, Os Silvas. Dois gémeos diferentes e uma tia que acabou por ficar confinada, por impossibilidade de viajar para Bruxelas onde trabalha, na União Europeia. Estamos diante de uma comédia que se torna uma tragédia, no fundo toda esta situação de confinamento pode dar para rir, mas é de facto uma tragédia. Os Silvas estão confinados, mas sabem que não estão sozinhos, o mundo está todo confinado, é um vírus que anda à solta.

Texto: Mário Botequilha | Encenação e Desenho de Luz: Miguel Seabra | Espaço Cénico e Figurinos: Maria João Castelo | Música original e Espaço Sonoro Rui Rebelo | Interpretação: Catarina Rabaça, Emanuel Arada, Inês Vaz, Margarida Bento, Rafael Carvalho.

Os Silvas, uma família confinada, estreou ontem, no teatro Meridional, na rua do Açúcar em Lisboa e fica ate 20 de dezembro.