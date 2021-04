Os Três Irmãos, no DDD

© José Caldeira

Podia ter a ver nem que fosse levemente com Tchekov, mas não, Os Três Irmãos, foi um desafio feito pelo coreografo Victor Hugo Pontes ao escritor Gonçalo M. Tavares, uma peça sobre a família mas que depois foi dar a esta ideia de ser irmão.

Este é o ponto de partida para estes três irmãos, que deambulam por um "não lugar," talvez à procura dos pais, dos pais que não sabem onde estão e estes irmãos carregam-se, usam os corpos para não deixarem ninguém para trás, mas como nos irmãos nem tudo vai ser sempre assim.

Um espetáculo de dança que está cada vez mais perto do teatro, ou o teatro que se move, como tem sido o trabalho do coreografo Victor Hugo Pontes, num tempo, onde a pandemia pode potenciar a visão que temos das coisas, como estes irmãos que procuram os pais, muito também ficaram sem pais, neste tempo, mas depois há o toque que ali é permitido.

Um não lugar junta três irmãos, procuram, talvez os pais, não sabem deles, carregam-se, juntam-se e dançam a contar uma história.

Os Três Irmãos de Victor Hugo Pontes, no teatro Municipal do Porto, O Rivoli, no Festival Dias da Dança, hoje, segunda-feira, dia 26 de abril, às 19h00 e transmissão on line também às 22h00.