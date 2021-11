José Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922 © Global Imagens (arquivo)

No arranque das celebrações do centenário de José Saramago, a TSF preparou uma emissão especial. Ao longo do dia, temos reportagem, histórias e conversas sobre o escritor, o único Nobel português.

Para assinalar a data, alunos de várias escolas da Golegã, Madeira, Açores, Paredes de Coura, Évora e Albufeira deram voz à obra "A maior flor do mundo", publicada em 2001 pelo escritor natural da Azinhaga.

Ouça aqui "A maior flor do mundo", de José Saramago, pela voz das crianças. 00:00 00:00

Uma centena de escolas do ensino secundário promoveram a leitura, em simultâneo, de páginas dos romances "Memorial do Convento" e "O Ano da Morte de Ricardo Reis".

No próximo ano, neste dia 16 de novembro, será plantada a centésima oliveira na Azinhaga.