OUT/FEST, parte 1, de volta ao Barreiro

© créditos reservados

Por José Carlos Barreto 04 Junho, 2021 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um regresso desejado, tanto que foi dividido em dois, para que a fest seja maior, embora, agora em junho haja ainda muitas restrições para o out da fest.

Rui Pedro Dâmaso, é o diretor artístico do Festival Out Fest, do Barreiro, mas é apenas o lugar, a musica é de todos os lados, do mundo inteiro, aqui com dois projetos europeus, um que está a terminar, outro que está agora a começar e vai apresentações neste out fest um. A começar o REMAIIN que promove a música experimental europeia com raízes noutras culturas do mundo, e o projecto que está agora a encerrar unerathing the music, musica feita nas margens das ditaturas europeias, na segunda metade do século passado.

Esta é a primeira parte do Festival Out Fest, no Barreiro, ainda até sábado, dia 5 de junho, no Barreiro

4 JUNHO ANFITEATRO PAZ & AMIZADE. 18H00

GALA DROP (Portugal)

Em rodagem faz mais de uma década, Gala Drop é uma entidade em constante mutação, cujo ofício, discorrendo a um tempo tão pausado quanto necessário, se tem materializado numa música tão marcadamente sua quanto aberta a possibilidades.

4 JUNHO AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA. 20h45

SVETLANA MARAS: Radio Concert nº2 (Sérvia)

Artista sérvia a trabalhar com disciplina e intuição nas intersecções da sound art, da composição e da electrónica, Svetlana Maras revela, em estreia mundial, 'Radio Concert No. 2' no OUT.FEST no âmbito do projecto Unearthing the Music

PEDRO CARNEIRO (Portugal)

Músico português com um trajecto vastíssimo e precioso nos meandros da música clássica e contemporânea, Pedro Carneiro é um compositor, instrumentista e chefe de orquestra cujo trabalho pode ser encontrado em mais de uma centena de obras.

5 JUNHO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO BARREIRO. 15H30

GOSHEVEN: Antipodal Polyphony (Palestra) (Hungria)

Palestra pelo húngaro Bálint Szabó, aka Gosheven, no âmbito do projecto Remaiin, com o fim de ilustrar o processo criativo por detrás da peça e álbum Antipodal Polyphony, que estreia ao vivo neste OUT.FEST. Falar-nos-á do seu contacto com vários sistemas de afinação alternativos ao cânone ocidental, em particular o do povo polinésio Are'are, das Ilhas Salomão, no qual assentou as suas premissas composicionais para este trabalho.

5 JUNHO ANFITEATRO PAZ & AMIZADE. 18H00

TRISTANY (Portugal)

Abalo como há muito não se sentia no rap tuga, Meia Riba Kalxa marcou logo na estreia solitária - após militância nos Monte Real - o nome de Tristany no mosaico das coisas que realmente interessam feitas.

5 JUNHO AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA. 20H45

GOSHEVEN: Antipodal Polyphony (Hungria)

Alias do húngaro Bálint Szabó, cuja música reflecte uma preocupação atenta e empática para com as problemáticas do pós-colonialismo e da etnomusicologia. Assente numa estratégia que o próprio refere como um processo de práticas de descolonização, a música de Gosheven baseia-se em sistemas de afinação fora dos cânones ocidentais e de "entoação pura" - just intonation - como forma de romper com a hegemonia ocidental, com plena consciência do dilema da aculturação inerente a estas práticas.

ODETE + HERLANDER: Puellas Before Fellas (Portugal)

Naquele que é um encontro tão inesperado quanto inevitável, dadas as ligações sedimentadas em torno da família da Troublemaker, Odete e Herlander apresentam no OUT.FEST um concerto conjunto, com forte componente visual, onde serão apresentadas novas músicas de ambos, quer a solo quer em colaboração, numa espécie de b2b aplicado à lógica de um concerto.