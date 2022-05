Outra Lingua, é um espectaculo de quem fala português.

© Carlos Fernandes

Outra Língua, é uma provocação, porque afinal estas quatro mulheres, de três lugares onde se fala o português, ou outra língua qualquer, afinal Raquel André, uma das criadoras do espectaculo, falam português ou outra língua.

Precisamos de uma outra língua, a personagem de Keli Freitas, nesta performance conferencia é uma professora, é que pode dar uma aulas, ensinar, dizer como se diz.

Falar da língua, sem criar uma verdadeira seca mas há também um lado político, nesta questão geral da outra língua e isso é assumido.

Também é preciso não esquecer o lado colonialista da língua, tanta gente fala esta língua porque foi obrigada no inicio.

Que lingua é esta? E será que precisamos de outra língua, a provocação está feita!

texto Keli Freitas

direção Keli Freitas, Raquel André

criação, interpretação e texto Keli Freitas, Nádia Yracema, Raquel André, Tita Maravilha

música Odete

desenho de luz Wilma Moutinho

vídeo Afonso Sousa

cenário Elsa Romero, Saulo Santos

figurinos José António Tenente

audiodescrição José Gregório Rojas, Roberto Terra (Dançando com a Diferença)

intérprete LGP Valentina Carvalho

assessoria de imprensa Mafalda Simões

colaboração artística, texto, apoio à produção e operação das legendas Mariana Ferreira

orientação linguística Cláudia Freitas, Liana Biar

produção executiva Missanga

coprodução Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Viriato, O Espaço do Tempo

apoio financeiro Bolsa de criação O Espaço do Tempo, com o apoio do BPI / Fundação "La Caixa" e República Portuguesa - Cultura | DGARTES

residência artística O Espaço do Tempo

Outra lingua, na sala estúdio do Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, estreia hoje e fica de quarta a sábado às 19h30, ao domingo às 16h30

, até 12 de junho.