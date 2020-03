Outra Vez, À Espera Dele

© Filipe Ferreira

O Senhor Godot, já mandou dizer que hoje não pode vir, talvez amanhã. David Pereira Bastos diz que sempre perseguiu esta ideia de encenar e também estar em palco com o à espera de Godot, apesar de ser essa ideia sempre ingrata de encenar o que já foi encenado, talvez milhares de vezes, estamos à espera deste senhor Godot. Uma encenação que muda quase por completo com os figurinos, são os figurinos que afinal vão dar a esta peça um outro olhar. Em Vez dos vagabundos do pós segunda guerra mundial, são agora dois mitras, daqueles que nada têm para fazer, nada ou pouco e que ficam ali no bairro, a gastar tempo. À espera de Godot, o senhor Godot talvez não possa vir, à espera de Godot, de novo em cena, sempre tanto para descobrir.

Encenação David Pereira Bastos, texto Samuel Beckett, a partir da tradução de José Maria Vieira Mendes (À espera de Godot, edições Cotovia, 2000), com Bruno Simão, David Pereira Bastos,, Miguel Moreira, Rui M. Silva, cenografia e figurinos Bruno Simão, desenho de luz José Álvaro Correia, coordenação de produção Manuel Poças, produção Estado Zero coprodução Teatro Nacional D. Maria II, apoio Fundação GDA

À Espera de Godot, estreia sexta-feira dia 6, na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa e fica só até domingo, na sexta feira às 9 na noite, sábado às 7 da tarde e no domingo às 4 da tarde.