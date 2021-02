Outros Futuros n'A Oficina

© créditos reservados

O on line tem sido nestes tempos de pandemia jangada de salvação para conversas à distancia. A Cooperativa Cultural de Guimarães A Oficina, começa esta noite, as conversas alargadas à volta do cinema, as artes performativas e visuais, o património, investigação e a escrita. Fátima Alçada da direção artística quer que esta conversas de terça-feira tenham também várias colaborações de artistas. Nomes como Ángel Calvo Ulloa, Carlos Mesquita, José Caldeira, Manuel Miranda Fernandes, Patrícia Portela, Paulo Mendes, Tatiana Salem Levy, Tiago Bartolomeu Costa e Vânia Rodrigues - com Fátima Alçada, Catarina Pereira, Marta Mestre e Rui Torrinha da equipa d"A Oficina. Conversas que não são apenas palavras à solta, a ideia é colar com o lançamento de uma nova revista com o titulo: Outros Futuros: práticas artísticas e sociais, depois de 2020, uma ideia antiga agora materializada, em papel. Agora ainda está guardada, porque o confinamento assim obrigou, mas esta vai ser a revista que vai lançar e fechar as épocas, em janeiro e setembro. Olhar o futuro a partir daqui pode não ser fácil, mas Fátima Alçada está convencida que, nada do que partir deste momento pós pandemia, pode deixar para trás um passado, seja ele qual for o futuro. Todas as terças feiras, a partir de hoje até ao final de março, conversas sobre Outros Futuros, é o on line a dar espaço para conversas mais perto, mesmo que do ecrã de um computador ou telemóvel. Outros Futuros, conversas alargadas com a Oficina, em Guimarães, na net, depois das 9 e meia da noite, todas as terças, até ao final de março, hoje é a primeira.